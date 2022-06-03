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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لمواكبة مستجدات العمل الرقابي..

برلمانية تطالب هيئة سلامة الغذاء بإصدار قواعد جديدة لتنظيم تداول السلع بالمنشآت

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه على الرغم من أن هيئة سلامة الغذاء تمتلك الكثير من القدرات والإمكانات الفنية والصلاحيات القانونية التى تمكنها من تأمين وسلامة المكملات للمواطنين، إلا أنها تحتاج لتفعيل دورها بشكل أكبر وأبرز . 

 

و أشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه خلال الآونة الأخيرة طفى على السطح العديد من الظواهر، أبرزها أن هناك العديد من السلع و المواد الغذائية، إلى جانب مستحضرات التجميل، و فيتامينات الشعر والبشرة ، والتى تعتبر مكملات غذائية تباع في الأسواق و المترو ، وعلى الأرصفة ، بدون تراخيص، وبعيدة تماما عن هيئة سلامة الغذاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشددة على ضرورة أن تختص الهيئة بـ لوجو غير قابل للتقليد يميز منتجاتها لتعريف الفئة البسيطة من المواطنين بالمنتج الأصلي ، وإدراجه على كافة الإعلانات المعروضة سواء على مواقع التواصل، أو الإعلانات التلفزيونية . 

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وذلك في إطار حرص هيئة سلامة الغذاء على التحديث المستمر لإجراءات، وقواعد العمل، وميكنتها، ومواكبة مستجدات العمل الرقابي الدولي، ومتطلبات تطوير السوق المحلي، والارتقاء بمستوى جودة السلع . 

 

وطالبت عضو صحة النواب بضرورة إطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين لاسيما المترو ، وتعريفهم بالأضرار السلية للمنتجات التى تباع بداخله، إلى جانب تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء ، علاوة على ضرورة فرض رقابة على الأسواق ،  تنفيذا للقانون من جهة،  وحماية للمواطن من خطر انتشار المكملات الغذائية المغشوشة التى يتم تصنيعها دون رقابة فى الأسواق من جهة أخرى . 

 

جاء ذلك بعد أن قالت هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب، أن هناك قصورًا في أداء الهيئة العامة لسلامة الغذاء يحتاج إلى علاج، فضلًا عن تعزيز دورها على أكمل وجه بما يتناسب مع المهمة الموكلة لها والتي لها أثر عظيم على صحة المستهلكين سواء بالسلب أو الإيجاب.


وأوضحت النائبة- في طلب إحاطة تقدمت به إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة- أن القانون ينص على أن تتولى الهيئة مسؤولية سلامة الغذاء من ناحية الرقابة عليه، فى جميع مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أم مستورداً، كما يتضمن أيضا منع الغش والتدليس فيه.

 

 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب هيئة سلامة الغذاء تراخيص فيتامينات الشعر المكملات الغذائية

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