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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يلتقيان الأئمة والواعظات من بوركينا فاسو

وزير الأوقاف وأئمة
وزير الأوقاف وأئمة بوركينا فاسو

التقى أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والشيخ سلامة محمود عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

 

 صلاة الجمعة 


جاء ذلك على هامش المعسكر التثقيفي لأئمة وواعظات بوركينا فاسو المنعقد بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين زيارة لمسجد "أبو العباس المرسي" بالإسكندرية لأداء صلاة الجمعة والتعرف على المسجد، حيث استمعوا إلى خطبة الجمعة من وزير الأوقاف، والتي كانت بعنوان: "سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية".


كما قاموا بجولة للتعرف على مسجد "أبو العباس المرسي"، وقد أبدى المشاركون إعجابهم بعمارة المسجد، مؤكدين أن تراث عمارة المساجد في مصر يشهد بعظمة الإبداع المصري وعبق الحضارة المصرية عبر التاريخ والتصاميم المعمارية الرائعة للمساجد.

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