وزير الرياضة: الدولة تسير على الخطى السليمة لإعداد أبطال أولمبيين

خلال اللقاء التنافسي للاعبي المشروع القومي للموهبة...

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة، فعاليات اللقاء التنافسي التقييمي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، المُقام بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية.

وتفقد وزير الشباب والرياضة، منافسات "المصارعة، رفع الأثقال، ألعاب القوي، الجودو، التايكوندو، تنس الطاولة، الملاكمة".

وأكد الدكتور أشرف صبحى، على أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من أكبر المشروعات التي تعمل على تنفيذها الوزارة، حيث يضم حتى الآن ٤ آلاف لاعب ولاعبة مشاركين فى ١٢ لعبة تتمثل فى: "المصارعة، الملاكمة، رفع الأثقال، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوي، تنس الطاولة، كرة اليد، كرة السلة، الإسكواش، وكرة القدم"، بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح الوزير أنه يتم الكشف عن المواهب الرياضية بأحدث الطرق العلمية لاستكشاف المواهب منذ الصغر والعمل على تنمية مهاراتهم فى مختلف الرياضات، مشيراً إلى أن المشروع بدأ يجنى ثماره من خلال ألقاب البطولات التى يحققها أعضاء المشروع الذين شاركوا مع المنتخبات الوطنية فى البطولات التى أقيمت مؤخراً.

وأضاف أن الدولة أصبحت تسير بخطي ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أولمبيين يكونوا قادرين علي المنافسة في دورات الألعاب الأولمبية، حيث وضعت وزارة الشباب والرياضة خطة لإعداد ابطال اولمبيين يتم تنفيذها.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى والأداء المتميز الذى يقدمه الناشئون المشاركون فى اللقاء التقييمي للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالإسكندرية، متوقعاً لهم مستقبل واعد خلال الفترة المقبلة.

حضر الفعاليات، عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الإسكندرية والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتورة ميرفت سيد أحمد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، والدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، والدكتور عبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، والدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة بوزارة الشباب والرياضة.