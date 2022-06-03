موسكو تتهم واشنطن بتسليم أوكرانيا مروحيات روسية كانت مخصصة للعمل في أفغانستان

طالبت روسيا، الجمعة، الولايات المتحدة بتقديم تفسيرات حول الأساس الذي تقوم واشنطن بناء عليه بتسليم 4 مروحيات من طراز "مي-17" إلى أوكرانيا، والتي سبق ومنحتها روسيا للولايات المتحدة للعمل في أفغانستان، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "على خلفية تصريحات واشنطن حول شحنات جديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف، لفتت انتباهنا حقيقة صارخة أخرى تتعلق بانتهاك الجانب الأمريكي لالتزاماته الدولية".

وتابع البيان الروسي "الحديث هنا عن حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا تم الإعلان عنها في الأول من يونيو.. تحتوي ضمن أشياء أخرى، على 4 مروحيات من طراز (مي-17)، كان بلدنا قد سلمها للولايات المتحدة من أجل تشغيلها في أفغانستان".

وأكدت روسيا أن "هذا الأمر تم النص عليه في عقد وشهادة المستخدم النهائي، حيث ذكر بوضوح أنه يجب تسليم المروحيات المذكورة لجمهورية أفغانستان الإسلامية من أجل قواتها المسلحة".

وأشارت الوزارة إلى أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة "قدمت طلبا رسميًا إلى وزارة الخارجية، وطالبت بتوضيحات مفصلة عن سبب تسليم المروحيات إلى أوكرانيا دون علم وموافقة المصدر، أي روسيا، وخلافا للممارسات الدبلوماسية المعمول بها".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأسبوع المنصرم، عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 700 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن "المساعدة العسكرية الأمريكية ستعزز موقف أوكرانيا للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وتأمين الانتصارات في ساحة المعركة، وتقوية موقف أوكرانيا في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات".

وتشمل أحدث حزمة من المساعدة الأمريكية لأوكرانيا: هيمارس - HIMARS، أو أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، بالإضافة إلى 1000 صاروخ جافلين ومنصات إطلاق لتلك الصواريخ، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية.