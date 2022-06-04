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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 4 يونيو 2022

صدى البلد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بداية التعاملات اليوم السبت 4 يونيو 2022، وذلك بعد ارتفاعها الخميس 3 قروش "شراء وبيع".


وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار هدوءا؛ ليصبح 18.58جنيه للشراء و18.64جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار هدوءا في البنك التجارى الدولي؛ ليسجل 18.60 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.56 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث سجلت العملة الأوروبية (اليورو) في البنك الأهلي وبنك مصر 19.78 جنيه للشراء و19.89 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.80 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام اليورو 19.87 جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي وبنك مصر 23.16 جنيه للشراء و23.31 جنيه للبيع جنيه، وفي البنوك الخاصة، سجل في البنك التجاري 23.37 جنيه للشراء و23.52 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 23.33 جنيه للشراء و23.43 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي، اليوم، في البنك الأهلي وبنك مصر 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي 58.40 جنيه للشراء و60.90 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي، 5.05 جنيه للشراء و5.07 جنيه.

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