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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بفستان أحمر.. لجين عمران تشارك متابعيها بصورة جديدة على إنستجرام

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية  السعودية لجين عمران صورة جديدة مع متابعيها خلال زيارتها حفل أقامته الفنانة غادة عبد الرازق، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت لجين عمران بإطلالة أنيقة وساحرة.
 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وظهرت لجين عمران مرتدية فستان قصير باللون الأحمر بنصف كم ومنفوش من الأسفل، وأختارت عليه حذاء لامع وحقيبة لامعة باللون الفضي ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
 

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وأكملت لجين عمران إطلالتها بترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 



واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر القاتم، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود و والأي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
 
وأكملت لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، واختيار أسورة وخاتم وساعة يد وكولية من الألماس، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة .

 

حياة لجين عمران الأسرية

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية

 

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

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