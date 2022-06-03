بالعباءة.. إطلالة جذابة لهنادي مهنا من المغرب

نشرت الفنانة هنادي مهنا صور جديدة لها من المغرب، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنادي مهنا بإطلالة جذابة محتشمة مرتدية عباءة باللون البيج . مما حازت على إعجاب متابعيها .

وشاركت مؤخرا هنادي مهنا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.