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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داخل السيارة.. أحدث ظهور لـ هنادي مهنا من المغرب.. شاهد

هنادي مهنا
هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا فيديو جديد لها من المغرب، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنادي مهنا في الفيديو من داخل السيارة، مرتدية جاكيت باللون البيج، مع بلوزة باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي.

وشاركت مؤخرا هنادي مهنا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

الفنانة هنادي مهنا هنادي مهنا مسلسل مكتوب عليا مكتوب عليا اكرم حسني

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