استشارى: إدمان الهاتف المحمول آفة كبيرة ولابد من التحكم في استخدامه

قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع ، إن المشاكل الأسرية كانت تحل قديما عن طريق التحدث مع أشخاص أهل للثقة " كبار العيلة " وكان يقوم بعودة الأمور لمسارها الطبيعى ونقاشه كان ملزم لكافة أطراف الأزمة .

وقالت "منصور" خلال استضافتها ببرنامج المصرى أفندى والمذاع عبر فضائية المحور ، إن عدد كبير من الأسر أصبحت تفتقر الآن إلى لغة الحوار و المناقشة لأن كافة افراد الأسرة منهكين ومنشغلين فى ظروفهم المعيشية سواء للوالدين أو الآباء .



وتابعت أن الهاتف المحمول آفة و أزمة كبرى وإدمان استخدامه أفقدت الشخص جزء كبير من حياته ولا بد من رقابة أسرية والتحكم في استخدامه والشعوب التى ترغب بالتقدم لا تدمن وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول .

