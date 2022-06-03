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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلين غرقاً في ترعة بـ كفر الشيخ

صدى البلد

لقي طفلان بمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مصرعهما غرقاً، في ترعة القهوجية المار أمام منزلهما، وجرى انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مشرحة المستشفى العام.


كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة بوقوع حادث غرق لطفلين هما «ز.إ» 7 سنوات، «أ.و» 7 سنوات، أثناء اللهو أمام منزلهما بترعة القهوجية.

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وجرى انتشال الجثتين بمعرفة الأهالي، ونقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام قيد تصرف النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، أفاد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 5156 لسنة 2022م، إداري مركز كفر الشيخ.

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