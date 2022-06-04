ضبط بندقية ضغط مهربة ومستحضرات تجميل مع راكبين في مطار سوهاج

تمكن رجال جمارك مطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبد الشافي مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولتى تهريب بندقية ضغط هواء وعدد من عبوات مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طائرة خطوط ويز اوزو ، ورحلة طائرة خطوط الجزيرة القادمة من الكويت تم الاشتباه في الراكبين المصريين الأول ا . ه والثانى ر . س . ص.

وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بهما تبين وجود بندقية ضغط هواء مستعملة وعدد من عبوات مستحضرات التجميل (بروتين الشعر) داخل حقائبهما.

واشترك في الضبط كل من عبدالرحمن نبيل وابوزيد خلف وناصر جمال مأمورى تفتيش الركاب وحسام الدين محمد حامد رئيس قسم تفتيش الركاب وهبة حنفي مأمور الأمن الجمركي وخالد محمد وشريف أحمد مأمورى الفحص وحسن علي أبوالفتوح مدير إدارة الفحص بالأشعة.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدي هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الوطني الجمركى بتشديد الرقابة على كافة المواقع الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب التهرب الجمركي.