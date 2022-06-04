إبراهيم سعيد.. أنا الأسوأ في تاريخ مصر واتشرف

وجه إبراهيم سعيد، لاعب نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة لجمهوره، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



وكتب إبراهيم سعيد قائلا "‏اتشرف دائما أنا الأسوأ في تاريخ مصر وعمري ما كنت الأفضل واتشرف".





الجدير بالذكر أن الجماهير المصرية، رغم اختلاف انتماءاتها، وكثرة المشكلات والأزمات التي افتعلها اللاعب لا زالت تعترف أنه أحد أعظم المواهب في تاريخ كرة القدم المصرية.



يُعد إبراهيم سعيد أبرز اللاعبين القلائل، الذين انضموا للفرق الثلاثة الكبرى، الأهلي والزمالك والإسماعيلي، واشتهر نجم قطبي الكرة المصرية الأسبق، في بدايته مع المارد الأحمر بالمهارة العالية، حيث تألق وبرز كلاعب صاعد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم وبزغ نجمه.