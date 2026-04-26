الحضن شوك.. شيرين تعلن عودتها للجمهور

بعد غياب وشائعات حول وضعها الصحي والنفسي، طرحت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان "الحضن شوك" عبر موقع يوتيوب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع حاتم عبد العزيز.

فيما استقبل محبو شيرين عودتها بحفاوة كبيرة، حيث تداول جمهورها الأغنية على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما حرص عدد من النجوم وصناع الموسيقى في مصر على تهنئتها، منهم الشاعر الغنائي خالد تاج الدين الذي نشر عبر حسابه على فيسبوك منشوراً عبر فيه عن سعادته بعودتها.

في حين أوضح الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز أن شيرين سجلت أغنية "الحضن شوك" في استوديو خاص به. وأشار إلى أن الاسم الأصلي للأغنية كان "عايزة اشتكي"، وتم تغييره قبل طرحها بفترة وجيزة.



