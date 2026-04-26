الزواج خط أحمر.. أسرار تكشفها نرمين الفقي لجمهورها

أثارت الفنانة المصرية نيرمين الفقي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة حول أسباب عدم زواجها رغم تجاوزها سن الخمسين.

وفي لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، أوضحت الفقي أن قرار الزواج بالنسبة لها "خط أحمر" لا يمكن التعامل معه بمرونة، مؤكدة ارتباط هذه المسألة بمفهوم النصيب والقدر.

وأكدت أن تمسكها بهذه المبادئ كان من الأسباب الرئيسية وراء تأخر زواجها، مفضلة الانتظار على الدخول في علاقة لا تتوافق مع قناعاتها الشخصية.

وكشفت الفقي عن مواصفات شريك حياتها المنتظر، حيث تبحث عن "رجل بمعنى الكلمة" يمكن الاعتماد عليه ويتحمل المسؤولية، ليشعر معها بالراحة وتكون على طبيعتها دون الحاجة لتحمل أدوار إضافية فرضتها عليها ظروف الحياة.



