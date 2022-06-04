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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابة مارتينيز.. كاف يعين حكم من موريشيوس لمباراة مصر وغينيا

صدى البلد

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، اتحاد الكرة المصري، بتعيين أحمد امتياز هيرالال، من موريشيوس، لإدارة مباراة منتخب مصر وغينيا الأحد المقبل.

وقرر الكاف تغيير حكم المباراة نظرا لتعرض الحكم الانجولي هيلدر مارتينيز الذي كان سيدير المباراة للإصابة، وبذلك يتكون طاقم تحكيم المباراة من أحمد امتياز، حكمًا للساحة، ويعاونه طاقم أنجولي يضم جيرسون إيميانو، إيفينالدو ميريليس، كمساعدين، وجواو جمعة، حكمًا رابعًا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغيني يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في حضور 40 الف متفرج، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار 2023. 

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