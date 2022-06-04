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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم تتذكر والدتها بصورة مع رجاء الجداوي

رجاء ودلال
رجاء ودلال

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة للنجوم الراحلين: والدتها دلال عبد العزيز، وصديقتها رجاء الجداوي.

 

إيمي" نشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت اميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي قائلة: "ياحبايبي ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويصبر قلبنا".


يشار إلى أن إيمي سمير غانم غائبة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وتكتفي فقط بنشر صور وأدعية عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» دون أي تفاعل آخر.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والتي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.


وعلى صعيد السينما، كانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «عشان خارجين»، والتي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وطاهر أبو ليلية، وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.

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رجاء الجداوي دلال عبد العزيز سمير غانم إيمي سمير غانم الراحلة رجاء الجداوي وفاة والديها

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