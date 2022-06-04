محمد جاد : توقيت حملة جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها مهم جدا في القرى | فيديو

قال الإعلامي محمد جاد ، مقدم برنامج " صباح البلد " ، إنه من الضروري دعم حملة وزارة التضامن الاجتماعي ضد الزواج المبكر للفتيات من خلال الزيارات الميدانية بالقرى التي تحتل نسب عالية في زواج الأطفال .

وتابع الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن توقيت حملة " جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها " مهم جدا في ظل التوقيت الصيفي الحالي الذي تزداد فيه ظاهرة المناسبات والأفراح .

وأردف " جاد " ، أن الحملة تتضمن التوعية بالصحة الإنجابية ، وصحة المرأة والطفل من خلال المشاركة مع عدد من الجمعيات الأهلية التابعة للوزارة ، والزيارات الميدانية .

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار " جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها" ، وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

وتهدف الحملة إلى تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن ١٨ سنة جراء الحمل والولادة في هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة و بناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال في مصر.