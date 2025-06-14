حزب المؤتمر: تصعيد إسرائيل وإيران يهدد استقرار المنطقة

أكد الدكتور أحمد البلبيسي، القيادي بحزب المؤتمر، أن التصعيد العسكري المتسارع بين إسرائيل وإيران يُعد تطورًا بالغ الخطورة يُهدد بنسف ما تبقى من توازن هش في المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التوتر قد يُفضي إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي لها انعكاسات أمنية واقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق.

وأوضح "البلبيسي" في تصريحات له اليوم، أن المشهد الإقليمي الحالي يكشف عن مرحلة جديدة من الصراعات المفتوحة، لا تقتصر تداعياتها على أطرافها المباشرين، بل تمتد لتطال أمن دول المنطقة واستقرارها الداخلي، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُدير الموقف برؤية استراتيجية دقيقة، تراعي المصالح الوطنية وتحافظ على التوازن في معادلات شديدة التعقيد.

مصر وثقلها السياسي

وأشار رئيس لجنة البحث العلمي، إلى أن الموقف المصري الداعم للاستقرار ورفض الانزلاق نحو صدامات إقليمية هو موقف راسخ يعكس مسؤولية دولة ذات ثقل سياسي وتاريخي، مؤكدًا أن القيادة المصرية تمتلك من الحكمة والخبرة ما يؤهلها للحفاظ على أمن الوطن وسط عالم تتغير فيه المعايير باستمرار.

وشدد "البلبيسي" على ضرورة الالتفاف الشعبي والوطني حول قرارات الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، موضحًا أن حماية الأمن القومي تبدأ من دعم المؤسسات والقيادة، ورفع درجة الوعي العام بمخاطر المرحلة وتحدياتها.