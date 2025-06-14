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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران يجرّ المنطقة إلى الفوضى

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أعرب النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، عن تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية الرافض للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مشددًا على أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

مصر تؤكد مجددًا رفضها القاطع لأي أعمال عدوانية

وقال المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر تؤكد مجددًا رفضها القاطع لأي أعمال عدوانية تهدد استقرار المنطقة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج العدواني من قبل إسرائيل قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع، يدفع ثمنه الأبرياء ويمهد لمزيد من الصراعات والفوضى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموقف الدولي المتخاذل تجاه هذه الانتهاكات يعكس ازدواجية صارخة في المعايير، ويُضعف الثقة في النظام الدولي القائم، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري" لكبح جماح التصعيد وردع سياسات الاحتلال والتوسع.

تهديد أمن الشرق الأوسط

وأوضح يسري المغازي أن السكوت عن هذه الممارسات العسكرية غير المبررة لا يهدد فقط أمن الشرق الأوسط، بل يقوّض فرص السلام ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي.

وأكد نائب الدقهلية، أن مصر لطالما دعت إلى تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية على منطق القوة والعنف، مشيرًا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في احترام سيادة الدول وإنهاء جميع أشكال الاحتلال، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واختتم النائب يسري المغازي، حديثه قائلاً: "مصر كانت وستظل صوت العقل والحكمة في المنطقة، وتتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن استقرار الشرق الأوسط وسلامة شعوبه، ولن تتوانى عن رفض كل ما من شأنه تعقيد الأوضاع أو تهديد الأمن القومي العربي".

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