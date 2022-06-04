عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 6 أشخاص واصابة 20 آخرون في انفجار بمصنع كيماويات بالهند

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مسؤول في الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في انفجار في مصنع كيماويات بمنطقة هابور في شمال الهند.

وقال المتحدث باسم الشرطة، سوريندرا سينج، لوكالة “رويترز” إن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن نيودلهي.

وتابع سينج قائلا "عمليات الإنقاذ جارية"، مضيفا أن عدد القتلى يمكن أن يزيد لوجود بعض الإصابات الخطيرة.

والحوادث الصناعية متكررة في الهند، وغالبا ما يتم إلقاء اللائمة فيها على أشخاص لا يبالون بتطبيق معايير السلامة وكذلك لنقص عمليات التفتيش من جانب مسؤولي الحكومة.

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي من الهند: نواصل تعميق التعاون الأمني بين البلدين

الهند تسجل 2745 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشرطة الهندية الهند مصنع انفجار كيماويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار شقيقة كريم الهواري وسقوطها في قاعة المحكمة بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك الآن

ترشيحاتنا

شاهد.. بكاء هيستيري يصيب شقيقة كريم الهواري بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

10 مليارات جنيه لصالح الخزانة العامة و90 مليونا مخدرات.. مجهودات الداخلية| فيديو

مصرع 6 أشخاص واصابة 20 آخرون في انفجار بمصنع كيماويات بالهند

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

حصلت على أوسكار لمجهوداتها.. كيف أصبحت أنجلينا جولي المرأة الأكثر تأثيرًا في العالم؟

مسجلا 12 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار السكر الأبيض على ارتفاعاته| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

فيديو

رانيا يوسف: أعيش حالة غريبة من الروحانيات.. فيديو

خبطت دماغها في العربية.. رد فعل شقيقة كريم الهواري بعد الحكم عليه..فيديو

فى ذكرى ميلاده.. تفاصيل ألبوم محمود عبد العزيز الوحيد الكيمى كيمى كا

مفيهومش غلطة.. نجمات تعرضن للخيانة رغم جمالهن آخرهن شاكيرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ