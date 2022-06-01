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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل 2745 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم /الأربعاء/ 2745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و160 ألفا و832 حالة.
وأفادت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأنه تم أيضا تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و636 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 18 ألفا و386 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و617 ألفا و810 أشخاص، وذلك بعدما تعافى 2236 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

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