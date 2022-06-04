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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تصل إلى الفصل.. عقوبة الغش بجامعة عين شمس في امتحانات الفصل الثاني

صورة أرشفية
صورة أرشفية

تواصل الجامعات الحكومية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا كوفيد 19، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية.

وأكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، تنفيذ ضوابط القانون بشأن عقوبة الغش أثناء الامتحانات، لافتا إلى أنّ قانون تنظيم الجامعات لم يغفل عن هذا الأمر بدءًا من ضبط الغشاش، ومن ثم التحقيق معه من قبل مجلس التأديب، وصولا إلى العقوبة التي تصل أحيانا إلى الفصل، وفقًا لملابسات الواقعة وظروفها وحيثياتها.

وأوضح الدكتور محمد رجاء عميد علوم عين شمس أن الكلية استعدت لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى2021-2022م مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار عميد كلية العلوم إلى أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلقى التطعيم وذلك وفقا القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التى تشدد على الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات

وأضاف عميد كلية العلوم  أن إدارة شؤون التعليم والطلاب قامت بإعداد جداول الإختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وتم إعلانها، وان معايير وقواعد ومواصفات الورقة الإمتحانية التى تم إعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار، وضرورة ان تقيس الأسئلة أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسى، وفى سبيل ذلك فإنها ستجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة المطورة التى تقيس المهارات العليا.

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حقوق عين شمس تنظم المؤتمر السنوي عن الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية

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آداب عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وبعد منافسة شرسه جدا استمرت لمدة ستة ساعات متتالية بين أربعة عشر فريق بحثي من طلاب كلية العلوم في المرحلة النهائية من مسابقة الإبتكار وريادة الأعمال التي نظمها مركز الإبتكار وريادة الأعمال بكلية العلوم تحت عنوان "حلول مبتكرة لجمهورية جديدة".

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وسعادة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم، وتنفيذ واشراف دكتور إسلام عدلي مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالكلية، والتي اقيمت فاعلياتها بقاعة السيمنار بكلية العلوم.

وانبهر الجميع بدءا من لجنة التحكيم بجودة المشروعات البحثية المعروضه وجديتها والتي لاقت استحسان وفخر عميد الكلية الاستاذ الدكتور محمد رجاء السطوحي والذي قرر تشجيع أبناء الكلية الفائزين بمكافئتهم بجوائز مالية تقديرا لجهودهم ولتميزهم.

كما أكد أهمية هذا الحدث الذي يعد من أهم الأحداث التي شهدتها كلية العلوم في هذا العام حيث قال أن ذلك الحدث كان بمثابة الحلم له والذى سعت الكلية لتحقيقه ليري أبناءه الطلاب في هذه المكانة القيمة.

وأشاد بالدور المتميز لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالكلية تحت قيادة الدكتور إسلام عدلي مدير المركز الدؤوب والمدرس بقسم علم الحشرات.

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