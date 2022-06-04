صمت فـ ذهول ثم هستيريا.. ماذا فعلت شقيقة كريم الهواري في 120 دقيقة؟

على مدار قرابة ساعتين ونصف ظهرت شقيقة المتهم كريم الهواري داخل محكمة الجنايات المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، وعلى وجهها ظهرت العديد من التصرفات بين الحين والأخر، حتى النطق بالحكم على شقيقها ثم مغادرتها المحكمة في حالة هستيرية.

- بالأسود.. وصول شقيقة كريم الهواري إلي المحكمة



قبل تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم السبت، وصلت شقيقة كريم الهواري ترتدي الأسود والكمامة السوداء، وبرفقتها فتاة أخرى وشاب، الى محكمة الجنايات بمعسكر الأمن المركزي، ومرت دقائق ثم دلفت شقيقة المتهم الي المحكمة.

- جالسة وحدها.. نظرات حادة لـ شقيقة كريم الهواري

وداخل قاعة المحكمة على يسار المنصة القضائية جلست شقيقة كريم الهواري، ترتدي الكمامة السوداء، وعلامات الحيرة والتفكير في المستقبل المجهول على عينيها، تنظر بين الحين والأخر الي كرسي المستشار والمتواجدين في القاعة، الا ان عقلها يدور حول شقيقها الذي يفصلها عنه قفص حديدي زجاجي.

- لحظة النطق بالحكم.. ذهول شقيقة كريم الهواري



ومع مرور الوقت وبعد أن دقت الساعة الواحدة ظهرا، صمت الجميع مع ارتفاع صوت الحاجب ينادي "محكمة"، وخرجت هيئة الدائرة ٢٥ جنايات جيزة لتنطق بالحكم على كريم الهواري، ووقفت شقيقته تتابع عن كثب ما يحدث، حتى نطق القاضي اسمه وأمر بإخراجه.

ظلت تختلس النظرات الي شقيقها من بعيد، وتعود بالنظر إلى القاضي، حتى نطق بالحكم قائلا "حكمت المحكمة على المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات" ورفع الجلسة.

- حرام.. صرخات وعويل من شقيقة كريم الهواري



وقفت شقيقة كريم وسط الجموع واضعة يدها على فمها وبالكاد تسمع أنينها على شقيقها، حتى صرخت: حرام، وجلست في مكانها، إلا أن الأقارب والدفاع اخرجوها الي خارج المحكمة.

وحال خروجها كادت ان تسقط بسبب حالة الهستيريا التي اصابتها، وفي الخارج رفضت ركوب السيارة معهم ومن ثم غادرت الي ما بعد المحكمة بأمتار وتوقفت السيارة من جديد.

ضربت دماغها في العربية.. مغادرة شقيقة كريم الهواري

ما ان توقفت السيارة حتى خرجت منها شقيقة كريم الهواري تبكي شقيقها، وفي حالة هستيرية كانت تضرب رأسها ويديها في السيارة، وظلت قرابة ٥ أو ١٠ دقائق ثم غادرت المحكمة داخل السيارة السوداء.

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