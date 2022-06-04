استقرار أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن شهد موجة من زيادة السعر استمرت لـ3أيام متصلة من الأسبوع السابق له بمتوسط بلغ 33 قرشا.

كشفت تقارير مصرفية عن أن سعر الدولار مطلع الأسبوع الماضي قد سجل 18.54 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع في المتوسط.

استقرار سعر صرف الدولار



وعلى مدار الأسبوع الماضي، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفع بمتوسط 5 قروش بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار الأمريكي الأحد 29 مايو

سجل الدولار الأمريكي 18.53 جنيها للشراء، و 18.64 جنيها للبيع

سعر صرف الدولار الأمريكي الخميس 2 يونيو

سجل الدولار الأمريكي 18.58 جنيها للشراء، و 18.69 جنيها للبيع

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 4 يونيو

سجل الدولار الأمريكي 18.58 جنيها للشراء، و 18.69 جنيها للبيع