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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن شهد موجة من زيادة السعر استمرت لـ3أيام متصلة من الأسبوع السابق له بمتوسط بلغ 33 قرشا.

كشفت تقارير مصرفية عن أن سعر الدولار مطلع الأسبوع الماضي قد سجل 18.54 جنيها للشراء و 18.63 جنيها للبيع في المتوسط.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت .. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3-6-2022

استقرار سعر صرف الدولار 


وعلى مدار الأسبوع الماضي، سجل  سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفع  بمتوسط 5 قروش بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار الأمريكي الأحد 29 مايو

 

سجل الدولار الأمريكي 18.53 جنيها للشراء، و  18.64  جنيها للبيع

 

سعر صرف الدولار الأمريكي الخميس  2 يونيو

 

سجل الدولار الأمريكي 18.58 جنيها للشراء، و  18.69 جنيها للبيع

 

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 4 يونيو

 

سجل الدولار الأمريكي 18.58 جنيها للشراء، و  18.69 جنيها للبيع

 

سعر الدولار البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

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