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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامية تطالب بوجود شرطة أسرية بقانون الأحوال الشخصية الجديد

صدى البلد

قالت المحامية مها أبو بكر ، أن قانون الأحوال الشخصية قانون هام ويجب أن يكون هناك قانون متوازن للأسرة المصرية لأنها وحدة بناء المجتمع .

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار " المذاع على قناة النهار ، أننا نحتاج إلى تكاتف مجتمعي لإخراج هذا القانون، ويجب تأهيل المقبلين قبل الزواج  ومشروع مودة جيدة لكنه غير ملزم .

أوضحت أن عقد الزواج يحب أن يكون به كل التفاصيل بين الطرفين المتفقين عليها وقت الوئام للرجوع إليها وقت الخلاف ، ويجب أن يكون هناك ملف واحد بين طرفي النزاع به كل القضايا داخل المحاكم وهذا سيرفر وقت وجهد .
 

وتابعت أن لابد أن يكون هناك مكتب لتسوية منازعات اسرية، مع وجود شرطة أسرية متخصصة بالجانب النفسي والاجتماعي ولها صلاحيات وفقا للقانون بعيدا عن الشرطة العامة.

https://fb.watch/drtBA3CZ_K/

قانون الأحوال الشخصية قناة النهار الاحوال الشخصية مشروع مودة المحامية مها أبو بكر لأسرة المصرية

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