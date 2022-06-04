محامية تطالب بوجود شرطة أسرية بقانون الأحوال الشخصية الجديد

قالت المحامية مها أبو بكر ، أن قانون الأحوال الشخصية قانون هام ويجب أن يكون هناك قانون متوازن للأسرة المصرية لأنها وحدة بناء المجتمع .

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار " المذاع على قناة النهار ، أننا نحتاج إلى تكاتف مجتمعي لإخراج هذا القانون، ويجب تأهيل المقبلين قبل الزواج ومشروع مودة جيدة لكنه غير ملزم .

أوضحت أن عقد الزواج يحب أن يكون به كل التفاصيل بين الطرفين المتفقين عليها وقت الوئام للرجوع إليها وقت الخلاف ، ويجب أن يكون هناك ملف واحد بين طرفي النزاع به كل القضايا داخل المحاكم وهذا سيرفر وقت وجهد .



وتابعت أن لابد أن يكون هناك مكتب لتسوية منازعات اسرية، مع وجود شرطة أسرية متخصصة بالجانب النفسي والاجتماعي ولها صلاحيات وفقا للقانون بعيدا عن الشرطة العامة.

https://fb.watch/drtBA3CZ_K/