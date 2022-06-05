ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي تذبذبا كبيرا، وتأرجحت الأسعار بين الارتفاع والتراجع بشكل يومي، وانتهى الأسبوع بزيادة كبيرة في الأسعار ، وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايز توداي".

وبالنظر إلى أسعار الذهب يومي السبت 29 مايو 2022، والسبت 4 يونيو 2022 ، نجد زيادة كبيرة في أسعار المعدن الأصفر.

ارتفاع أسعار الذهب

تراوحت الزيادة في أسعار المعدن الأصفر بين 24 جنيها و 42 جنيها حيث ارتفع سعر عيار 21 بمقدار 36.75 جنيه للجرام، و عيار 24 ارتفع بمقدار 42 جنيها للجرام، كما ارتفع عيار 18 بنحو 31.36 جنيه للجرام، أما عن عيار 14 فقد ارتفع بنحو 24.18 جنيه للجرام، وذلك على مدار الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب السبت 29 مايو 2022

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 970.25 جنيها .



وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو 1,109 جنيها .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو831.64 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 646.82 جنيها .



أسعار الذهب اليوم السبت 4 يونيو 2022



سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 1,007 جنيها .



وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو 1,151 جنيها .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو863 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 671 جنيها .

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.