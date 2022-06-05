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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تهنئة من المواطنين للرئيس السيسي بمناسبة مرور 8 سنين على حكم مصر|فيديو

صدى البلد

يوافق هذا الشهر ذكرى مرور ٨ سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، وبداية جديدة في عهده لمصرنا الحبيبة، ففي يوم ٨ يونيو ٢٠١٤ أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستوري، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان وليحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات.

ورصدت عدسة صدى البلد في جولة بمنطقة المهندسين، أبرز المشروعات التي لاقت خدمة المواطنين واستحسانهم، ورسائل تهنئة للرئيس في ذكرى توليه الحكم الثامنة.

وفي البداية، قال خالد سعد، أنه يتمنى للرئيس عبد الفتاح السيسي السداد والتوفيق لما هو قادم، وعبر عن فخره بما تشهده مصر من ازدهار خلال توليه الحكم، ويعتبر أن مشروعات الإسكان الاجتماعى من أهم الإنجازات التي أفادته على المستوى الشخصي.

أما مكرم طارق، فقال إن الرئيس السيسي أنجز مشروعات قومية عديدة تخدم المواطن المصري، أهمها مشروعات إصلاح الطرق والكباري، والتي وفرت عليه العديد من الوقت نظراً لطبيعة شغله على عربيات النقل، وتمنى له مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وعبرت مروة محمد، أنها فخورة بإنجازات الرئيس السيسي، وتتمنى له التوفيق والنجاح فيما هو قادم، وطالبته بالتركيز على احتياجات الغلابة ومحاربة غلاء الأسعار، والنظر لأمر المعاشات القليلة.

وأشار جلال أحمد، أنه يتمنى للرئيس السيسي المزيد من النجاح والتوفيق، وتحقيق نقلة كبيرة لمصر على كافة الأصعدة، ويتمنى أن يكون هناك خلال الفترة القادمة المزيد من المشاريع التي تصب في صالح الشباب وتحارب البطالة.

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