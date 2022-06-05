مجدي عبدالغني: الأهلي يعرض 3 لاعبين لضم ظهير بيراميدز

كشف مجدى عبد الغنى، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن عرض القلعة الحمراء لضم محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي بيراميدز.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامجه ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس: “مسئولو النادي الأهلي تسعى للحصول على خدمات محمد حمدي ظهير نادي بيراميدز لتدعيم الجبهة الشمال في القلعة الحمراء”.

وتابع: “الأهلي يتطلع لضم ظهير أيسر قوي للدولي التونسي علي معلول الذي تراجع مستواه الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سنه”.

وأضاف: “يحاول الأهلي ضم محمد حمدي من خلال عرض بعض لاعبي الأهلي علي بيراميدز لاختيار اثنين منهم مقابل الاستغناء عن اللاعب”.

واختتم: “الأهلي عرض علي بيراميدز الثلاثي، حسام حسن وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن”.