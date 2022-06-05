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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حميميم : رصد 9 عمليات قصف شنتها جبهة النصرة

صدى البلد

أعلن مركز المصالحة الروسي التابع لقاعدة حميميم الروسية في سوريا عن رصد 9 عمليات قصف شنتها جماعة "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وحسب "روسيا اليوم"، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري أوليج جورافلوف، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 9 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".

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وأوضح أنه تم تسجيل 4 عمليات قصف في محافظة حلب، وخمس عمليات في محافظة إدلب.

وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بإدلب أسفر عن إصابة جندي سوري.

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