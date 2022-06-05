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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصايف الإسكندرية: نسب إشغال الشواطئ بالقطاع الشرقي تصل إلى80%

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، أن نسب إشغال الشواطئ أمس السبت بالقطاع الشرقي تراوحت ما بين 25% الى80%، وفي العجمي حققت متوسطًا 50%.

وذكرت الإدارة في بيان أن شاطئ السرايا العام استقبل  من جمعية دار الهدايا للمسنين عدد ٢٥ فرد بالحجز الالكتروني و تم استقبالهم و تسكينهم بالصفوف الأولي و الذين ابدوا إعجابهم بالشاطئ و حسن الاستقبال، وذلك في إطار التعاون مع الجمعيات الخيرية و تفعيل نظام الحجز الالكتروني.


كما تم اليوم متابعة أعمال صيانة البوابات بجميع شواطئ القطاع الشرقي و مطابقتها بالشكل المحدد طبقا لمشروع الهوية البصرية، وذلك في إطار رفع كفاءة الخدمات و تنفيذ مشروع الهوية البصرية.

كما تم تركيب الخط العائم بشاطئ ستانلي، ومتابعة تجهيز دورات مياه جديدة بشاطئ ايناس حقي، ومتابعة أعمال صيانة المحابس الخاصة بادشاش شاطئ ميامي العام.


وأثمرت المتابعة و التفتيش الدورية و ظبط المخالفات بالشواطئ تحرير عدد 2 تقرير بالمخالفات للعرض علي وكيل الوزارة كالاتى :-
حقق شاطئ الاسكندر الخدمة مخالفة فرض اكرامية 15 جنيه و فرض رسوم علي دورات المياه و تم تحرير تقرير بالمخالفات للعرض على وكيل الوزارة لتطبيق غرامة طبقا لكراسة الشروط.
كما تم تحرير تقرير مخالفة يخص شاطئ أبو يوسف 1 الخدمة و ذلك لسوء حالة البوابات و الحمامات و غرف خلع الملابس و فرض الاكراميات و عدم وجود قائمة أسعار.


واستجابة لشكاوي المواطنين، تلقي  اللواء جمال رشاد شكوي من عدم استيعاب حمامات شاطئ طاحونة المندرة للرواد وعلي الفور اصدر  تعليمات بسرعة تجهيز كونتينر كبير مجهز كحمام حريمي ورجالي سيصل نهاية هذا الاسبوع.


وفي إطار التعاون المثمر مع اصدقاء الصفحة، نتقدم بالشكر لصاحب اقتراح اعادة رص الشماسي بشكل منظم و نوضح أنه قد تم تفعيل المقترح و في انتظار مقترحات اصدقائنا و متابعينا للدراسة و التنفيذ، لنؤكد لحضراتكم أن صوتكم يصل إلينا و نسعي لتحقيق أفضل مستوي لشواطئنا بمساعدتكم و مساندتكم لنا.

وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين في حالة عدم حصولهم علي مميزات الحجز الاليكتروني واستفساراتهم على أرقام الشكاوى.

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