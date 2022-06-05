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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

من لديه الصحة يمتلك كل شيء.. عبدالغفار يشيد بالوضع الطبي داخل مصر

خالد عبد الغفار،
خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزارة الصحة

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزارة الصحة، عن الوضع الطبي داخل مصر، قائلا:" لدينا خطة طبية بعيدة ومتوسطة المدى، متمثلة في مشروع التأمين الصحي ومبادرة حياة كريمة".

 

وأضاف "عبد الغفار" خلال كلمته في المؤتمر الطبي الأفريقي، أن منظومة التامين الصحي الشامل تخدم أكثر من 5 ملايين مواطن في المرحلة الأولى التي تتم داخل 6 محافظات فقط، متابعا: تم تقديم 10 ملايين خدمة داخل كافة المحافظات.

 

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة معنية تطوير آلاف المراكز والقرى داخل 20 محافظة، منوها بان المبادرة ليست معنية فقط بتطوير المرافق والبنية الأساسية، ولكن تطوير الخدمات الطبية والصحية أيضا.

 

تم إنشاء أكثر من1119 وحدة ومركز طبي و 24 مستشفى و 1000 عربة إسعاف، متابعا: هذه هي الدولة المصرية وهذا ما تم خلال الفترة الماضية.

 

واختتم حديثه قائلا:" من لديه الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء.

خالد عبد الغفار وزارة الصحة مشروع التأمين الصحي مبادرة حياة كريمة اخبار التوك شو

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