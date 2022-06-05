مكافحة الأوبئة: فرص بـ 4 مجالات لتطوير القطاع الطبي في أفريقيا | فيديو

قال الدكتور أحمد اوما ، القائم بأعمال الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض والأوبئة ، إن جائحة كورونا كانت لها دروسا واضحة للقارة الأفريقية ، ومنها أنه عندما تحدث الجوائح تكون أفريقيا وحدها ، وعندما تجتمع القارة الأفريقية تحدث أمورا جيدة .

وأضاف " اوما " ، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الافريقي الأول بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن هناك فرص في أربعة مجالات لتطوير القطاع الطبي ، وهم تطوير الهيئات الطبية والمؤسسات الخاصة بالصحة العامة ، وتدريب الهياكل الكاملة للعاملين بالقطاع الطبي ، مع وضع مل شخص في مكانه الصحيح للقضاء على المشكلات الصغيرة .

وأردف ، أن القطاع الط\بي الافريقي يحتاج لـ تعزيز القدرات في مجال التصنيع ، وتعزيز البنية التحتية ، وتعزيز الشركات مع القطاع الحكومي والخاص .



وأنطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" اليوم الأحد 5 يونيو، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.