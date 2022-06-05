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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة الأوبئة: فرص بـ 4 مجالات لتطوير القطاع الطبي في أفريقيا | فيديو

الدكتور أحمد اوما
الدكتور أحمد اوما

قال الدكتور أحمد اوما ، القائم بأعمال الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض والأوبئة ، إن جائحة كورونا كانت لها دروسا واضحة للقارة الأفريقية ، ومنها أنه عندما تحدث الجوائح تكون أفريقيا وحدها ، وعندما تجتمع القارة الأفريقية تحدث أمورا جيدة .

وأضاف " اوما " ، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الافريقي الأول بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن هناك فرص في أربعة مجالات لتطوير القطاع الطبي ، وهم تطوير الهيئات الطبية والمؤسسات الخاصة بالصحة العامة ، وتدريب الهياكل الكاملة للعاملين بالقطاع الطبي ، مع وضع مل شخص في مكانه الصحيح للقضاء على المشكلات الصغيرة .

وأردف ، أن القطاع الط\بي الافريقي يحتاج لـ تعزيز القدرات في مجال التصنيع ، وتعزيز البنية التحتية ، وتعزيز الشركات مع القطاع الحكومي والخاص . 
 

وأنطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" اليوم الأحد 5 يونيو، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

 

الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض والأوبئة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أحمد اوما توك شو

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