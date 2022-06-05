لأول مرة بالصعيد.. نقيب المعلمين يفتتح دورة استراتيجيات الأمن القومي

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدورة رقم ٥٢ عن استراتيجيات الأمن القومى، فى محافظة المنيا، بهدف زيادة الوعى بمخاطر الشائعات، وحروب الجيل الرابع، التي تنظمها نقابة المعلمين واتحاد النقابات المهنية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

وأوضح نقيب المعلمين، أن الدورة التدريبية يتم تنظيمها بالمجان لـ٢٠٠ متدرب، وتهدف إلى تعميق الإنتماء الوطني لدى المتدربين وتوعيتهم بمخاطر حروب الجيل الرابع .

وأضاف الزناتي، أن الدورة التدريبية تستهدف أيضا تعزيز البعد الثقافي والفكري لدى المعلمين وأسرهم وتأهيلهم للعمل القيادي بما يخدم مصالح الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أن النقابة مستمرة في إقامة هذه الدورات حتى تغطي جميع محافظات الجمهورية، من أجل رفع وعى ومهارات جميع معلمي مصر، وتنميتهم ثقافيا وفكريا في مواجهة الأفكار المتطرفة.

من جانبه ثمن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، دور النقابة فى تقديم الخدمات للمعلمين ومنها دورة أكاديمية ناصر العسكرية التي نحن بصددها اليوم.

بدوره أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، أن تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية يعمل على ترسيخ قيم الانتماء وحب الأوطان لدى كل المشاركين في هذه الدورات بما يضمن سيادة روح الانتماء لدى الدولة المصرية.

حضر الافتتاح محمد عبداللطيف رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، وحامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين وأمين عام النقابة للمعلمين بالمنيا، والدكتور علي عبدالسلام رئيس اللجنة النقابية للمعلمين ببندر المنيا، وحماده النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، والدكتور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ونقيب الزراعيين بالمنيا، والدكتورة فيفيان شاكر مسئول التدريب، وعدد من أعضاء النقابة الفرعية بالمنيا ولفيف من رؤساء اللجان النقابية بالمنيا، وغفير من القيادات التعليمية بمحافظة المنيا.