سيف عيسى يتأهل لدور ال16 ببطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بإيطاليا

تأهل سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو لدور ال١٦ ببطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو التي تقام في روما خلال الفترة من 3 الي 5 يونيو .

وجاء فوز سيف عيسى على السنغالي ساديخ سوماري بنتيجة 2-0 ليتأهل لدور ال16.

ويواجه سيف عيسى في دور ال16 بدر آشاب لاعب بلجيكا.

وكان سيف عيسى قد حقق مؤخرا برونزية وزن 80 كجم، في بطولة النمسا المفتوحة G2، والتي أقيمت منافساتها في مدينة انسبروك النمساوية خلال الفترة من 28 إلى 29 مايو الماضي.

كما حقق فضية وزن تحت 80 كجم في بطولة السويد الدولية فئة G2 التي استضافتهت العاصمة السويدية ستوكهولم فى الفترة من 29 أبريل وحتى 1 مايو الماضي وذلك في أول مشاركة دولية له بعد اجراءه عملية جراحية بالركبة.

وتشارك مصر في منافسات البطولة بسبعة لاعبين وهم: عمر شراقي (-58 كجم)، وأحمد وائل نصار (-68 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، وأحمد راوي (+80 كجم)، وعبد الرحمن درويش (+80 كجم)، وشهد سامي (-49 كجم)، وميسون فاروق (-67 كجم).

ويقود المنتخب فنيًا المدربين: أسامة السيد، ومحمد مجدي، وأحمد الشباسي، وتامر عاطف، ومحلل الاداء محمد السرجاني ويرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف على المنتخب الأول.

وتعد بطولة الجائزة الكبرى هامة للتصنيف الدولي والأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، حيث تمنح البطولة المصنفة من فئة ال 6 نجوم 60 نقطة لصاحب المركز الأول و 36 نقطة للمركز الثاني، و 21.6 نقطة للمركز الثالث بالإضافة إلى جوائز مالية بفئة 5 آلاف دولار للمركز الأول و3 آلاف دولار للمركز الثاني، والف دولار للمركز الثالث والثالث مكرر، ويتأهل لبطولة الجائزة الكبرى 32 لاعبا في كل وزن من الموازين الأولمبية.