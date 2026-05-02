أنصبة متدرجة.. متى يرث الزوج زوجته في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين؟
الجامعة العربية: الصحفيون في المنطقة يدفعون ثمنا باهظا مقابل نقل الحقيقة
حقيقة رش الطماطم بـ"الإثيريل".. بيان رسمي يحسم الجدل
بعد تكريمها من الرئيس السيسي..من هي الأسطى هبة عبد الرحمن |فيديو
رويترز: واشنطن تدرس إنهاء مهمتها الرئيسية في غزة وسط تعثر خطة ترامب
لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك
تباين أسعار الدواجن في مصر.. استقرار الفراخ البيضاء وارتفاع البانيه
وزير الصحة يطلق مبادرة «صحتك سعادة» بالعيادات والمستشفيات النفسية
قصة حب فوق الموت.. زوجة تسقط قهرًا بعد وفاة شريك عمرها في مشهد إنساني بالسويس
وفاة الطيار و4 ركاب بحادث تحطم طائرة في تكساس الأمريكية
حسابات معقدة تحسم اللقب.. كيف يتوج الأهلي بطلاً للدوري بعد الفوز على الزمالك؟
الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رياضة

قائمة تاريخية.. أفضل 10 مسددين لركلات الجزاء في البريميرليج

آلان شيرر
منتصر الرفاعي

يتربع آلان شيرر على عرش أفضل منفذي ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح في تسجيل 56 هدفا من نقطة الجزاء، ليؤكد مكانته كأحد أعظم الهدافين في تاريخ المسابقة.

ووفقا لتصنيف نشرته شبكة Sportsdunia جاء أسطورة نيوكاسل يونايتد في صدارة قائمة أفضل 10 مسددين لركلات الجزاء متفوقا بفارق واضح على منافسيه. 

ورغم ذلك يعد شيرر اللاعب الوحيد ضمن القائمة الذي أهدر 10 ركلات جزاء أو أكثر، ما أثر نسبيا على نسبة نجاحه إلا أن خبرته الكبيرة وقدرته على الحسم في اللحظات الحاسمة منحتاه الأفضلية.

وعلى مدار تاريخ البريميرليج برز العديد من النجوم بقدرتهم على تنفيذ ركلات الجزاء بدقة عالية من أبرزهم يايا توريه الذي امتلك سجلا شبه مثالي ومات لو تيسييه صاحب المهارة الاستثنائية إلى جانب هاري كين الذي واصل التألق لسنوات طويلة.

ومع تطور اللعبة بدأت أسماء الجيل الجديد في فرض نفسها بقوة مثل إيرلينج هالاند وكول بالمر في ظل منافسة مستمرة على تسجيل الأهداف من نقطة الجزاء.

قائمة أفضل 10 مسددين لركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي:

آلان شيرر – 56 هدفا

هاري كين – 33 هدفا

مات لو تيسييه – 25 هدفا

إيرلينج هالاند – 20 هدفا

داني مورفي – 18 هدفا

كول بالمر – 18 هدفا

كالوم ويلسون – 16 هدفا

جيمس بيتي – 16 هدفا

بوكايو ساكا – 12 هدفا

يايا توريه – 11 هدفا

وتبقى ركلات الجزاء أحد أهم مفاتيح الحسم في كرة القدم حيث تتطلب تركيزا عاليا وثباتا نفسيا كبيرا وهو ما ميز هؤلاء اللاعبين وجعلهم ضمن الأفضل في تاريخ المسابقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

لميس الحديدي وخالد مرتجي

الإصلاح ضرورة.. لميس الحديدي تحتفل مع خالد مرتجي بثلاثية الأهلي

ترشيحاتنا

صورة من موقع الحادث

إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

اجراء عمليه

الدقهلية.. تدخل جراحي دقيق لتثبيت كسر نادر بمستشفى بلقاس

تفقد حمام السباحة

محافظ الدقهلية يتفقد حمام سباحة مديرية التربية والتعليم بالمنصورة

بالصور

صحة الشرقية: تنفيذ 113 ألف زيارة لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد