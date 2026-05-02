قائمة تاريخية.. أفضل 10 مسددين لركلات الجزاء في البريميرليج

يتربع آلان شيرر على عرش أفضل منفذي ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح في تسجيل 56 هدفا من نقطة الجزاء، ليؤكد مكانته كأحد أعظم الهدافين في تاريخ المسابقة.

ووفقا لتصنيف نشرته شبكة Sportsdunia جاء أسطورة نيوكاسل يونايتد في صدارة قائمة أفضل 10 مسددين لركلات الجزاء متفوقا بفارق واضح على منافسيه.

ورغم ذلك يعد شيرر اللاعب الوحيد ضمن القائمة الذي أهدر 10 ركلات جزاء أو أكثر، ما أثر نسبيا على نسبة نجاحه إلا أن خبرته الكبيرة وقدرته على الحسم في اللحظات الحاسمة منحتاه الأفضلية.

وعلى مدار تاريخ البريميرليج برز العديد من النجوم بقدرتهم على تنفيذ ركلات الجزاء بدقة عالية من أبرزهم يايا توريه الذي امتلك سجلا شبه مثالي ومات لو تيسييه صاحب المهارة الاستثنائية إلى جانب هاري كين الذي واصل التألق لسنوات طويلة.

ومع تطور اللعبة بدأت أسماء الجيل الجديد في فرض نفسها بقوة مثل إيرلينج هالاند وكول بالمر في ظل منافسة مستمرة على تسجيل الأهداف من نقطة الجزاء.

قائمة أفضل 10 مسددين لركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي:

آلان شيرر – 56 هدفا

هاري كين – 33 هدفا

مات لو تيسييه – 25 هدفا

إيرلينج هالاند – 20 هدفا

داني مورفي – 18 هدفا

كول بالمر – 18 هدفا

كالوم ويلسون – 16 هدفا

جيمس بيتي – 16 هدفا

بوكايو ساكا – 12 هدفا

يايا توريه – 11 هدفا

وتبقى ركلات الجزاء أحد أهم مفاتيح الحسم في كرة القدم حيث تتطلب تركيزا عاليا وثباتا نفسيا كبيرا وهو ما ميز هؤلاء اللاعبين وجعلهم ضمن الأفضل في تاريخ المسابقة.