الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل صناعة الشيوخ: اكتشاف الغاز الجديد إضافة قوية لقطاع الطاقة في مصر

السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أشاد الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بإعلان وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية لقطاع الطاقة في مصر، وتعكس نجاح الدولة في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وأوضح غنيم، أن الكشف الجديد، الذي يُقدّر إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال البئر الاستكشافية (Nidoco N-2)، يؤكد أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، خاصة مع الاعتماد على تكنولوجيا حديثة في الحفر المائل ساهمت في تقليل التكلفة ورفع كفاءة العمليات، وهو ما يعزز من تنافسية القطاع وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها كان له دور كبير في استعادة الثقة وتحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها داخل السوق المصرية، ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن قرب موقع البئر من البنية التحتية القائمة يسهم في سرعة ربطه على الشبكة وبدء الإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على حسن استغلال الموارد والإمكانات المتاحة، ويعزز من كفاءة الإنفاق الاستثماري في قطاع البترول.

وطالب غنيم، بضرورة أن ينعكس هذا التقدم في الاكتشافات والإنتاج على حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء من خلال استقرار إمدادات الطاقة، أو خفض الأعباء الاقتصادية، أو دعم خطط التنمية الصناعية التي تعتمد بشكل أساسي على توافر الطاقة بأسعار مناسبة.

وشدد على أهمية الاستمرار في توسيع أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف المناطق، مع تعظيم الاستفادة من الحقول القائمة وتطويرها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط هذه النجاحات بخطط واضحة لتعظيم القيمة المضافة، وتوجيه جزء من العوائد لدعم القطاعات الحيوية، بما يحقق مردودًا ملموسًا يشعر به المواطن في حياته اليومية.

