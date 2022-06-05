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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية: مصر حريصة على مواصلة تقديم الدعم لـ تنزانيا بمختلف المجالات

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال اتصاله كرئيا بنظيرته التنزانية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالاً مرئياً مع وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا مولا؛ للتباحث حول شتى جوانب العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين والموضوعات محل الاهتمام المشترك.


وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشار خلال الاتصال إلى العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتنزانيا، مبرزاً ما شهدته من تطور مُطّرِد خلال السنوات الأخيرة، في ضوء زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدار السلام في أغسطس ٢٠١٧ وزيارة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة إلى القاهرة في نوفمبر ٢٠٢١. 

واتفق الوزيران في هذا الصدد على مواصلة تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وأضاف حافظ تأكيد وزير الخارجية حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم لتنزانيا الشقيقة في مختلف المجالات، فضلاً عن مساندتها لشتى الجهود التنموية في تنزانيا، بما في ذلك من خلال المشروعات المصرية القائمة في البلاد بجانب استكشاف فرص دخول المزيد من الاستثمارات المصرية إلى القطاعات الاقتصادية التنزانية المختلفة.
 

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تنويه الوزير شكري باستضافة مصر ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، موضحاً أن الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر الأطراف تحرص على أن يعالج المؤتمر الشواغل الأفريقية ارتباطاً بظاهرة تغير المناخ، ومعرباً عن التطلع إلى مشاركة تنزانية على أعلى مستوى في فعاليات المؤتمر.

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