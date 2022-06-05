مصرع 49 شخصا وإصابة المئات في حريق هائل بمخزن للحاويات ببنجلادش

عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطع فيديو رصد تفاصيل مصرع 49 شخصا على الأقل وإصابة المئات في حريق اندلع في مخزن للحاويات في بنجلادش.

قضى 49 شخصاً على الأقل من جراء حريق لا يزال مشتعلاً؛ وأدى إلى انفجار كيميائي ضخم في منشأة لتخزين حاويات الشحن في بنجلادش، وفق قول مسئولين.

والحصيلة مرشّحة للارتفاع نظراً إلى أن عدد المصابين تخطى 300 شخص، بعضهم في حال خطرة، وقال شهود عيان إنهم شاهدوا جثثاً لم يتم انتشالها بعد في المنشأة الواقعة قرب ميناء شيتاغونغ الجنوبي الكبير.

ويعمل مئات من عناصر الإغاثة على إخماد الحريق الذي اندلع ليل أمس السبت في سيتاكوندا، على بعد نحو 40 كلم من شيتاجونج، حيث انفجر عدد من المستوعبات التي تحتوي على مواد كيميائية، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء .