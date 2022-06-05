انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الزقازيق

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة شهدت انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بكليات الجامعة.

وشدد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد المكانى والتعقيم والتطهير للجان الامتحان أولا بأول والتهوية الجيدة لجميع القاعات وفقا للضوابط التي أعدتها إدارة الجامعة، مع توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، جاء ذلك خلال متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2021 / 2022، حيث تفقد أعمال الامتحانات بكلية التجارة يرافقه الدكتور هلال عفيفى عميد الكلية ومدير عام الكلية.

وخلال جولته قام بمتابعة سير الامتحانات، والمرور على اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مشيداً بتجهيزات الكلية واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحانات.