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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: ثبات حالة الطقس والأجواء شديدة الحرارة غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس غدا، الأحد، ثبات في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليستمر الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية.

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بينما يكون حالة الطقس غدا، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون حالة الطقس غدا ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35 للعظمى والصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة. 
شمال الصعيد 38 للعظمى و 24 للصغرى.
جنوب سيناء 38 للعظمى و 26 للصغرى. 
جنوب الصعيد 42 للعظمى و 26 للصغرى.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، فإنه سوف يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء لنهاية الأسبوع الجاري، وتظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد وما بين شديد الحرارة وحار على القاهرة َوالوجه البحرى.

 

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