أهم الأخبار.. الطقس شديدة الحرارة.. مصرع سيدة وإنقاذ أبنائها الأربعة.. موعد مباراة منتخب مصر وغينيا الأحد 05/يونيو/2022 - 07:44 ص 6/5/2022 7:44:08 AM طباعة شارك وزير التربية والتعليم محمد شحتة نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية ، نرصد أبرزها في أهم الأخبار. الطقس شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر: تجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم مصرع سيدة وإنقاذ أبنائها الأربعة بعد سقوط سيارتهم بترعة المريوطية موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة حنان ترك تطمئن جمهورها بتعافيها بعد تعرضها لوعكة صحية.. شاهد شيرين عبد الوهاب: لو حسام حبيب طلب نرجع هرفض طبعا شوقي ينفي فرض زيادة 10% على مصروفات المدارس الخاصة والدولية العام القادم اندلاع حرائق غابات قرب أثينا وبدء عمليات إجلاء..فيديو علي جمعة: كلمة نذرت لله تساوي في الشريعة والله لأفعلن كذا انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية كييف.. تفاصيل طباعة شارك اهم الاخبار الأخبار المهمة الطقس شديدة الحرارة موعد مباراة منتخب مصر وغينيا حنان ترك شيرين عبد الوهاب حرائق غابات