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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. الطقس شديدة الحرارة.. مصرع سيدة وإنقاذ أبنائها الأربعة.. موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية ، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

 

الطقس شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر: تجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم
 

مصرع سيدة وإنقاذ أبنائها الأربعة بعد سقوط سيارتهم بترعة المريوطية
 

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة
 

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