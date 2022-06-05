موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخبنا الوطني، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني الجديد، لعمل إنطلاقة قوية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار 2023.

موعد مباراة منتخب مصر والقنوات الناقلة

ويستضيف منتخب مصر نظيره الغيني، الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية مؤخرا عن الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

كما سيتم نقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" التي حصلت على حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.