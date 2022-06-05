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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زي النهاردة.. منتخب مصر يكتسح السودان بسداسية في تصفيات المونديال

صدى البلد

شهد يوم الأحد الموافق 5 يونيو عام 2005 اكتساح منتخب مصر  نظيره المنتخب السوداني بستة أهداف مقابل هدف.

 

وذلك فى المباراة التى أقيمت علي ملعب ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم بألمانيا.

وبذلك الفوز يرفع منتخب الفراعنة الكبار رصيده إلي 13 نقطة متمسكا ببصيص من الأمل في التأهل إلى نهائيات مونديال ألمانيا.

 

منتخب مصر الوطنى سجل أهدافه بالتساوي علي شوطي المباراة وأحرز عبد الحليم علي في الدقيقتين 8 و 32 من الشوط الأول.

 

بينما سجل عمرو زكي في الدقيقة 29 من نفس الشوط ثم عاد ليضيف الرابع في الدقيقة 5 من الشوط الثاني الذي سجل فيه كلا من طارق السيد و أحمد عيد عبد الملك هدفا لكلا منهما في الدقيقتين 17 و 37 قبل أن يسجل هيثم طمبل هدف الشرف للأشقاء في الدقيقة 38.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر على النحو التالي :

نادر السيد فى حراسة المرمى
محمد بركات
بشير التابعي
وائل جمعة
طارق السيد
حسني عبد ربه
محمد شوقي
محمد أبو تريكة
احمد حسن 
عبد الحليم علي 
عمرو زكي

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