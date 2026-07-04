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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إطلاق مبادرة مصرية - سعودية لتصدير العلامات التجارية إلى أسواق العالم

الدكتور خالد بن محمد الغامدي رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري باتحاد الغرف السعودية
الدكتور خالد بن محمد الغامدي رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري باتحاد الغرف السعودية
محمد صبيح

شارك باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات، في فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري FRANEX 2026، الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2026 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واختُتمت الفعاليات بإطلاق مبادرة لتأسيس تحالف للشركات السعودية والمصرية، بهدف دعم تسويق وتوسع العلامات التجارية في أسواق ثالثة وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا.

وشهد المعرض مشاركة 220 علامة تجارية، غالبيتها من العلامات المصرية، إلى جانب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية من مختلف دول العالم، في مقدمتها العلامات السعودية، وبمشاركة هيئات الامتياز التجاري الأوروبية وعدد من العلامات التجارية الأمريكية.

وأوضح الدكتور خالد بن محمد الغامدي، رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري باتحاد الغرف السعودية، أن المبادرة تستهدف جمع الشركات المالكة للعلامات التجارية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ضمن إطار تعاوني مشترك يقوم على توحيد الجهود وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يعزز فرص التوسع الخارجي ويرفع من تنافسية العلامات التجارية العربية على المستوى الدولي.

وأضاف أن التحالف يسهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة للشركات الوطنية في البلدين من خلال الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتبادلة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو، بما يدعم بناء علامات تجارية عربية قادرة على المنافسة وتحقيق حضور مستدام في الأسواق العالمية.

دعوة للشركات السعودية والمصرية

ودعا الغامدي الشركات السعودية والمصرية الراغبة في التوسع خارج أسواقها المحلية إلى الانضمام للمبادرة، لتكون منصة فاعلة للتعاون وجسرًا للوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدًا أن إطلاقها من القاهرة يمثل انطلاقة لتحالف اقتصادي سعودي مصري على مستوى القطاع الخاص.

واستمرت فعاليات المعرض لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية، بدعم من جهاز تنمية المشروعات، وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالمملكة العربية السعودية، وشهدت مشاركة واسعة من المؤسسات المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب مشاركة متميزة للمشروعات الناشئة من عملاء جهاز تنمية المشروعات.

جهاز تنمية المشروعات مصر السعودية العلامات التجارية الأسواق العالمية

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