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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكرملين: بوتين ناقش مع ترامب هاتفيا تطورات الحرب الأوكرانية

بوتين وترامب
بوتين وترامب
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قال إن الرئيس الروسي بوتين ناقش مع الرئيس الأمريكي ترامب هاتفيا تطورات الحرب الأوكرانية.

كما أكد الرئيسان أهمية التعامل بعناية مع الصفحات المشتركة من التاريخ الروسي والأمريكي .

وشددا على أن شعبي البلدين لن ينسيا أبداً تحالفهما خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار بوتين وترامب إلى الرمزية التي يحملها الإطلاق المرتقب لطاقم روسي أمريكي مشترك إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور.

ولفت الكرملين إلى أن مهمة الفضاء المشتركة تمثل مثالاً عملياً على اهتمام القوتين بالتعاون في مجموعة واسعة من المجالات.


وأكد الكرملين أن المحادثة بين الرئيسين لم تكن بروتوكولية فقط، بل اتسمت بطابع عملي وبنّاء للغاية .

وشدد بوتين وترامب على أهمية استمرار الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية

وأشار ترامب إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الروسي الأمريكي يمكن أن تنفتح بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.


 

بوتين الكرملين الرئيس الروسي ترامب

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