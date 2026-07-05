مساعد وزير الخارجية الأسبق: شكر الرئيس السيسي لترامب وبوتين يحمل رسائل سياسية ويؤكد أهمية استكمال جهود وقف الحرب في غزة

قال السفير يوسف مصطفى، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة حملت رسائل سياسية متعددة المستويات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مشيراً إلى أن توجيه الرئيس الشكر للرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الروسي بوتين يعكس دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة في هذا التوقيت.

وأضاف أن الإشارة إلى ترامب ترتبط بالجهود التي بُذلت بشأن اتفاق غزة، بينما جاء توجيه الشكر للرئيس بوتين تقديراً للتعاون القائم بين مصر وروسيا في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالتعاون مع شركة "روساتوم".

وأوضح، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رسائل الشكر التي يوجهها الرئيس المصري تحمل في طياتها دعوات لاستمرار التعاون الدولي في الملفات ذات الأولوية.

وأضاف يوسف مصطفى أن توجيه الشكر للرئيس الأمريكي يحمل رسالة واضحة بضرورة استئناف الجهود الرامية إلى استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن التطورات الأخيرة تشهد استمرار الخروقات الإسرائيلية وسقوط ضحايا داخل القطاع، وهو ما يستدعي مواصلة التحركات الدولية.

وأكد أن مصر تواصل جهودها المكثفة في هذا الملف، حيث قدمت نحو 15 نقطة للفصائل الفلسطينية خلال اجتماعاتها الأخيرة في القاهرة، بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل إدخال المساعدات الإنسانية، وإنشاء آليات للإدارة الأمنية، وتنظيم عمل المعابر، إلى جانب دعم المجلس التكنوقراطي الذي جرى تشكيله لإدارة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم أمريكي ودولي مستمر.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن الرئيس السيسي، من خلال هذه الرسائل، يسعى إلى حشد الدعم الدولي لاستكمال المسار السياسي الخاص بقطاع غزة وعدم السماح بتعطله نتيجة التطورات الإقليمية الأخرى، موضحاً أن الاهتمام الدولي انصرف خلال الفترة الماضية إلى الملف الإيراني، وهو ما أثر على زخم الجهود الدبلوماسية المتعلقة بغزة.

وأضاف أن توجيه الشكر للرئيس بوتين يعكس كذلك تقدير مصر للتعاون الاستراتيجي مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج النووي المصري، مشدداً على أن السياسة المصرية تقوم على تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف القوى الكبرى بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.