نجم الزمالك: إبراهيم عادل مفاجأة مباراة منتخب مصر وغينيا الليلة

أكد عبداللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق أن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز سيكون مفاجأة منتخب مصر الوطنى أمام غينيا الليلة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب غينيا، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ويستهدف منتخب مصر في ظهوره الأول تحت تحت المدير الفني الجديد إيهاب جلال، تحقيق بداية قوية في تصفيات أمم إفريقيا، بالتغلب على منتخب غينيا .

قال عبداللطيف الدوماني فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

مباراة مهمة فى بداية ولاية إيهاب جلال لقيادة منتخب مصر الوطنى خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.

أضاف: الفوز رقم واحد والأداء لابد أن يكون في أعلي درجاته ولابد من بصمة إيهاب جلال تكون موجودة في أداء وروح قتالية وشخصية.

شدد على أن منتخب مصر قوي ويملك الأوراق الرابحة وعلى رأسها محمد صلاح وقال : وجهه نظري إبراهيم عادل سيكون مفاجأة المنتخب في مباراة غينيا.

ويواجه إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب الفراعنة الكبار العديد من الغيابات للعناصر الأساسية أمام منتخب غينيا.

وجاءت أبرز الغيابات عن قائمة مباراة غينيا على النحو التالي:

أحمد فتوح ومحمد الشناوى للإصابة بفيروس كورونا ومحمد النني بعد تعرضه إلى الاصابة وأحمد حجازى المتواجد في إسبانيا للتأهيل ومحمد عبد المنعم لعدم الجاهزية الفنية.

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب الفراعنة الكبار التشكيل المتوقع أمام غينيا على النحو التالي:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

وكريم حافظ وياسر إبراهيم ومحمود حمدى الونش وعمر جابر

وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجية.

وكان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام أعلن في شهر أبريل الماضي، تولي إيهاب جلال مهمة قيادة منتخب مصر، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا 2023، بجانب منتخبات غينيا ومالي وإثيوبيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا:

محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- محمد عبد المنعم محمود الونش -أحمد حجازي - كريم حافظ - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - محمد صلاح - أحمد سيد “زيزو محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد.