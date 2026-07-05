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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر بالاحتلال: شكوك حول لقاء ترامب لنتنياهو الأسبوع المقبل

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمد على

شككت صحف الاحتلال في إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال المتطرفة والمسئولة عن الإبادة الجماعية في غزة وعن القتل في لبنان خلال  الأسبوع المقبل.

بحسب ما أوردت صحيفة معاريف الصهيونية نقلا عن مصادر إسرائيلية، فإنه من المشكوك فيه أن يعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل.

ولم يقطع ترامب خلال مقابلة مع منصة أكسيوس الإخبارية الأمريكية المقربة من دوائر القرار الأمريكي، بمقابلة نتنياهو.

وقال ترامب لأكسيوس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض.

وذكر ترامب أن اللقاء قد ينعقد بعد أيام بعد قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا.

وأضاف ترامب: “علاقتي مع نتنياهو جيدة جداً، وهو يعرف من هو الزعيم”.

وسيكون هذا أول لقاء منذ اجتماعهما في فبراير الماضي، حين عرض نتنياهو خطته لشن حرب مشتركة ضد إيران، وكذلك مع انطلاق حملته الانتخابية لانتخابات أكتوبر في الكيان الإسرائيلي، حيث تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى تراجعه.

وسبق وشن ترامب هجوماً لاذعاً على نتنياهو بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان في مكالمة هاتفية الشهر الماضي، واصفاً رئيس الوزراء بـ"المجنون" ومتهماً إياه بالجحود.

 كما ضغط لوقف عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان، حيث أصبح القتال عائقاً أمام المحادثات مع إيران، ولتوقيع اتفاق إطاري يشترط انسحاباً مبدئياً من الجنوب.

وعلى الرغم من تحفظات نتنياهو، وقّع ترمب مذكرة تفاهم، الشهر الماضي، لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران وإطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية.

وسبق أن ذكرت مصادر أمريكية أن مكالمة عاصفة حدثت بين ترامب ونتنياهو حول لبنان تهجم فيها ترامب على نتنياهو وكال له الشتائم.

الاحتلال ترامب نتنياهو واشنطن عاجل

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