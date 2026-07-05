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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه.. 4210 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية

فرص عمل بمشروع الضبعة
فرص عمل بمشروع الضبعة
محمد ربيع

المشروعات القومية تنادي أصحاب المهارة والخبرة.. برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه..ورابط للتقديم لمدة 3 أيام ..

وزير العمل يعلن عن 4210 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية بالتعاون مع شركتي "نيكيمت–أتوم ستروي" و"كونسيرن تيتان-2"..

-مطلوب مهندسون ومترجمون ومسّاحون وحدادو تسليح ونجارو مسلح وفنيو أرجون و تركيبات ولحامو كهرباء ونقاشون وعمال مساعدون..

-الفرص الجديدة تؤكد ثقة الشركات الوطنية والأجنبية في كفاءة العامل المصري..ونجاح التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية في تلبية احتياجات سوق العمل..

أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم الأحد، عن توفير 4210 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع شركتي نيكيمت–أتوم ستروي وكونسيرن تيتان-2، لصالح إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم المشروعات القومية بالعمالة المصرية المؤهلة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفتح آفاق تشغيل جديدة وتوفير فرص عمل حقيقية داخل المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح الوزير أن إجمالي الفرص المعلنة يبلغ 4210 فرص عمل، منها 4060 فرصة بالتعاون مع شركة نيكيمت–أتوم ستروي، و150 فرصة بالتعاون مع شركة كونسيرن تيتان-2، مشيرًا إلى أن التقديم يتم من خلال الرابط التالي لمدة 3 ايام من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء :

https://egyres.manpower.gov.eg

مع تجهيز البطاقة الشخصية وشهادة قياس مستوى المهارة ... وأشار الوزير إلى أن الفرص التي وفرتها شركة نيكيمت –أتوم ستروي تشمل: 10 مهندسين مدنيين براتب 25 ألف جنيه، و25 مهندسًا مدنيًا يجيدون اللغة الروسية براتب 35 ألف جنيه، و10 مترجمين يجيدون اللغة الروسية براتب 25 ألف جنيه، و25 مساحًا براتب 20 ألف جنيه، و1000 عامل مساعد للعمل بالهيلتي والصاروخ ، براتب 10400 جنيه، و500 عامل نقاش، و500 حداد مسلح، و500 نجار مسلح، و500 فورمجي خرسانة، وذلك براتب 14250 جنيهًا لكل وظيفة، بالإضافة إلى 250 فني تركيبات "براد" براتب 25 ألف جنيه، و250 فني أرجون براتب 35 ألف جنيه، و250 لحام كهرباء براتب 25 ألف جنيه.

وأضاف أن شركة كونسيرن تيتان-2 أعلنت عن توفير 200 فرصة عمل، منها 150 حدادًا مسلحًا براتب 14 ألف جنيه، و50 عامل طلاء مبانٍ "محارة" براتب 14 ألف جنيه، مع توفير حزمة من المزايا للعاملين تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا، ومواصلات من السكن إلى موقع العمل والعكس.

وأكد وزير العمل أن هذه الفرص تعكس ثقة الشركات الوطنية والأجنبية في كفاءة العامل المصري، وتؤكد نجاح التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية في تلبية احتياجات سوق العمل، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في التوسع في توفير فرص العمل اللائقة داخل المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي للشباب ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، داعيًا الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم واستيفاء المستندات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص المتميزة.

وزير العمل حسن رداد محطة الضبعة النووية شركة نيكيمت–أتوم ستروي اللغة الروسية

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