العربية كانت هتتقلب.. وائل عبد العزيز ينجو من حادث سير على طريق وادي النطرون

نشر الفنان وائل عبد العزيز صورتين لإطار سيارته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كاد ان يتعرض الى حادث سير الا ان العناية الألهية انقذته من الموت.

وعلق وائل عبد العزيز قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل.. حفرة على طريق وادى النطرون قطعت الكاوتشين الشمال، وكنت هتقلب».

من ناحية أخرى أشاد الفنان وائل عبد العزيز بـ الفنان كريم عبدالعزيز بعد الفيديوهات المنتشرة له أثناء استضافته فى البرامج الحوارية للحديث عن أعماله.

كريم عبد العزيز

وكتب وائل عبد العزيز، عبر صفحتة علي موقع "فيس بوك": "فى زمن يزعم فيه الجميع أن لديهم مهارة الحديث، يصبح من يملك مهارة الاستماع عملة نادرة،«تريند» انتقاد أو السخرية من أداء الفنان كريم عبد العزيز فى اللقاءات الحوارية، واصطياد مواقف «المهاودة» لديه عبر إعادة كلام الطرف المقابل، أو التأكيد والموافقة، أو الاندهاش والاهتمام، يحمل فى أغلبه طابع السخرية الكوميدية المشاغبة بخفة دم لنجمهم المحبوب".

وتابع: «بينما يرى فيه قلة جاهلة عكس ذلك، ويتناولون «التريند» بالإساءة للفنان، بينما ما لفت نظرى بالفعل، هو تلك المهارة التى يملكها كريم، والتى ربما تكون الدافع الحقيقى خلف جماهيريته وكاريزمته المحببة، ومشواره الناجح الخالى من أى خلافات أو شائعات أو ما شابه، وهى مهارة الاستماع، أى القدرة على استقبال الكلمات المقابلةوفهمها وتحليلها والتفاعل معها».

وأضاف: «لتمتلك هذه المهارة لابد أن تتجاوز مجرد السماع الفيزيائى لتشمل الانتباه والتركيز والتعاطف واستيعاب المشاعر وعدم المقاطعة وعدم إصدار الأحكام والتقدير وتأكيد الاهتمام، وعدم الانشغال عن الحديث، بالإضافة إلى التفاعل اللفظى والإيمائى والتواصل البصرى، فالاستماع الجيد هو تعبير عن الاحترام والتقدير للمتكلم».

كشف النجم كريم عبد العزيز عن تعرضه لإصابة عضلية في منطقة السمان، في أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد “7 Dogs”، موضحًا أن طبيعة المشهد كانت تتطلب مجهودًا بدنيًا مفاجئًا.

وقال كريم عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج “سبوت لايت” مع الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد: “حصل عندي قطع في السمانة؛ لأن تصوير الفيلم كان فيه أكشن، وكان لازم أسخَّن كويس قبل المشهد”.

وأضاف: “جريت فجأة من ثبات لـ سبرنت، فحصل شد أو قطع في السمانة، بس الحمد لله أنا بمشي كويس وبخير”، مؤكدًا أنه تعافى ويستكمل نشاطه بشكل طبيعي.